Viterbese - Gubbio: le probabili formazioni

Fuori Sarao per un problema al polpaccio, l'unico ballotaggio per il Gubbio in vista della trasferta di Viterbo è proprio nel ruolo di centravanti. Torrente in quel ruolo ha a disposizione Spalluto o Mangni. Per il resto, solita formaizone confermata negli altri reparti. Viterbese con il tridente Volpicelli-Volpe-Murilo in avanti. Fischio d'inizio alle ore 14:30, dirigerà l'incontro il signor Caputi della sezione di Livorno. Ecco le probabili formazioni

VITERBESE (4-3-3): Bisogno; Fracassini, D'Ambrosio, Van Der Velden, Urso; Adopo, Megelatis, Iuliano; Volpicelli, Volpe, Murilo. (A disposizione: Daga, Pavlev, Marenco, Ricchi, Calcagni, Foglia, D'Uffizi, Zanon, Errico, Simonelli, Capanni, Tassi). Allenatore: Punzi

GUBBIO (4-3-3): Ghidotti; Oukhadda, Redolfi, Signorini, Aurelio; Malaccari, Cittadino, Bulevardi; Arena, Spalluto, Fantacci. (A disposizione: Meneghetti, Sergiacomi, Formiconi, Bonini, Migliorelli, Lamanna, Francofonte, Sainz Maza, Mangni, D'Amico). Allenatore: Torrente

ARBITRO: Ferrieri Caputi di Livorno (Assistenti: Niedda e Licari. Quarto uomo: Carrione)