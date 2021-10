Vis Pesaro-Gubbio, Torrente: "Risultato bugiardo per quanto visto in campo"

Vincenzo Torrente chiude i commenti post partita con una frase eloquente: "Stavolta noi abbiamo avuto il possesso e gli altri i punti". L'allenatore del Gubbio è contento della prestazione offerta dai suoi in quel di Pesaro seppur molto amareggiato per altri fattori, a partire dal risultato: "Il Pesaro ha vinto senza calciare in porta. Nel primo tempo abbiamo avuto il possesso della palla e il loro portiere ha fatto due grandi interventi. Nel secondo tempo la partita è stata spezzettata da tanti falli e dai continui fischi dell'arbitro. Non mi è piaciuta la reazione dopo lo svantaggio, me l'aspettavo più rabbiosa. Non meritavamo di perdere. Il risultato è bugiardo per quello che si è visto in campo". Torrente ripercorre anche le diverse fasi nei novanta minuti: "Abbiamo perso sia Lamanna che Doudou per infortunio. Sono entrati due giocatori freschi, con Fantacci che aveva fatto solo uno spezzone e Formiconi che non giocava da tempo. Nella ripresa abbiamo iniziato con lo stesso piglio ma dopo il gol non abbiamo reagito. Ho provato a cambiare qualcosa giocando con un 4-4-2 molto offensivo, le ho provate tutte ma la reazione non c'è stata anche. Inoltre, la partita è diventata tutta un fallo e perdita di tempo". Ecco che la questione dei tanti fischi viene analizzata da Torrente: "Incredibile perdere una partita senza nessun tiro in porta da parte degli avversari ma i fischi dell'arbitro sono stati esagerati. Non mi è sembrata una gara così cattiva. Se mettiamo insieme quelli delle due squadre, quarantaquattro falli in novanta minuti mi sembra un'esagerazione. La prestazione c'è stata è mancato il risultato. L'errore di Ghidotti può succedere ma poi non è mai stato chiamato in causa. Sono arrabbiato perché non si può perdere una partita così".