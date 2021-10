Vis Pesaro-Gubbio: seconda sconfitta stagionale per i rossoblù

VIS PESARO (3-4-1-2): Farroni; Manetta, Gavazzi, Cusumano (Rubin); Piccinni, Astrologo (Marcandella), Coppola, Giraudo; Rossi; Gucci, De Respinis (Basea). (A disposizione: Campani, Di Sabatino, Pellizzari, Carnicelli, Eleutieri, Saccani, Lombardi, Accursi, Cannavò)Allenatore: Banchini

GUBBIO (4-3-3): Ghidotti; Lamanna (Formiconi) Signorini, Redolfi, Aurelio (Spalluto); Oukhadda, Bulevardi, Sainz Maza; Arena (D’Amico), Sarao, Doudou (Fantacci). (A disposizione: Elisei, Meneghetti, Bonini, Migliorini, Migliorelli, Francofonte). Allenatore: Torrente.

ARBITRO: Turrini di Firenze (Nigri di Trieste e Tomasi di Schio. Quarto uomo: Stefania Menicucci di Lanciano)

RETI: 8’ st Gucci

NOTE: Calci d’angolo:6-5. Ammoniti: Redolfi, Signorini, Bulevardi, Coppola, Manetta. Recupero: 1’ pt e 5’ st. Espulso al 39' st Signorini per doppia ammonizione

Dopo quella di Olbia, a Pesaro arriva la seconda sconfitta stagionale per il Gubbio. I ragazzi di Torrente creano tanto nel primo tempo, superati da un gol di Gucci nella ripresa nato da un'incertezza di Ghidotti su una punizione calciata da Marcandella. Peccato per il Gubbio, che sicuramente per quanto visto in campo meritava almeno il pareggio, se non di più. Però i rossoblù non sono riusciti a finalizzare le tante palle gol create nella prima frazione, non riuscendo neanche a recuperare lo svantaggio maturato nella ripresa. Sesto risultato utile consecutivo, dunque, per la squadra di Banchini, che ora a quota diciassette punti raggiunge proprio il Gubbio in classifica. Inizia la partita, e per tutti i primi quarantacinque minuti è il Gubbio a rendersi pericoloso dalle parti di Farroni. Sainz Maza ci prova con un tiro al volo, l'estremo difensore respinge. Poi è il turno di un colpo di testa pericoloso effettuato da Signorini, ma Farroni si supera ancora una volta evitando la capitolazione. Gubbio che spinge e chiude gli avversari nella propria metà campo, ma prima Lamanna e poi Oukhadda non riescono a portare in vantaggio la squadra di Torrente. Insomma, con le squadre che si avviano negli spogliatoi, è sicuramente il Gubbio a poter recriminare per non essere riuscito a portarsi in vantaggio. Così, nella ripresa, ecco arrivare invece il gol dei padroni di casa. Punizione da posizione defilata calciata dal neo entrato Marcandella, Ghidotti non trattiene e Gucci ribadisce in rete. Con il vantaggio arrivato, la Vis Pesaro non accelera per il raddoppio mentre il Gubbio perde un pò la spinta della prima frazione. I minuti passano e si arriva nella fase conclusiva del match, quando Signorini viene espulso per doppia ammonizione. Finisce con la vittoria della vis Pesaro e la seconda sconfitta in campionato per il Gubbio.