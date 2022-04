Vicenza - Perugia, le probabili formazioni e dove seguirla in tv

Vicenza - Perugia, ovvero vietato sbagliare. Ovviamente la pressione per buona parte è dalla parte dei biancorossi di casa, ai quali soltanto una vittoria regalerebbe qualche chance per evitare la retrocessione diretta. Anche i Grifoni però dovranno intepretare la partita non certamente con lo spirito di chi arriva a fine stagione: un passo falso delle squadre posizionate davanti riaprirebbe la corsa ai playoff anche se il calendario non sta chiaramente dalla loro parte. Ma vediamo la situazione a poco più di ventiquattro ore dal match.

QUI PERUGIA - E' da poco terminata la rifinitura pasquale al Paolo Rossi. Mister Alvini potrà includere nella lista dei convocati anche Christian D'Urso e Simone Santoro, con quest'ultimo segnalato in grande miglioramento. Out i soli Gabriele Angella (atteso un bollettino medico in settimana) e Filippo Sgarbi, che potrebbero aver chiuso qui la stagione.

Questo l'undici: davanti a Chichizola ci saranno di sicuro Rosi, Curado e Dell'Orco. Molteplici i dubbi a centrocampo, specie sugli esterni. Falzerano e Lisi partono favoriti, ma Ferrarini e Beghetto scalpitano. In mezzo Santoro potrebbe in extremis sfilare la maglia da titolare a Segre, mentre certo è l'impiego di Burrai e Kouan. Davanti Matos ed uno tra De Luca ed Olivieri,

QUI VICENZA - Direttamente da Catania è arrivato sulla panchina berica Francesco Baldini (il regolamento consente ad un allenatore di cambiare squadra all'interno della stessa stagione in caso di fallimento) che ha già fatto presente di sapere come poter battere il Perugia.

Tuttavia non sono previsti stravolgimenti e la sua squadra dovrebbe scendere in campo così: Contini tra i pali; Maggio, Padella, De Maio, Lukaku in difesa; Cavion, Ranocchia, Greco a centrocampo; Dalmonte, Diaw, Giacomelli in attacco.

DOVE SEGUIRE IL MATCH - Vicenza - Perugia sarà trasmessa a partire dalle ore 15 su Dazn sia sull’app che sul sito ufficiale sul canale relativo al match, sulla piattaforma digitale di Sky e sull’app Sky Go, ed infine sull’ app di Helbiz Live.