Calcio, Serie D Girone E: cadono Città di Castello e Trestina, buon punto per l'Orvietana

Il Città di Castello gioca un buon match, ma deve cedere alla fortissima Pianese subendo un gol per tempo, dimostrando carattere e temperamento. Il Trestina, invece, si fa rimontare in casa dal Ghivizzano Borgo: il vantaggio di Di Nolfo al 14’ dura appena 4 minuti prima che gli ospiti pareggino i conti con Zini; nella ripresa il colpo del ko al 48’ con Tiganj. Buon punto, in fin dei conti, quello conquistato dall’Orvieto di Mister Fiorucci nel match casalingo contro la Flaminia: Tomassini pareggia nel giro di pochi secondi il vantaggio ospite di Gasperini al 78’ per l’1 a 1 finale.

Questi i risultati:

Poggibonsi – Seravezza Pozzi 1 – 1 (giocata il 15 marzo);

Arezzo – Montespaccato 3 – 1 (giocata il 18 marzo);

Follonica Gavorrano – Terranuova Traiana 3 – 1;

Orvietana – Flaminia 1 – 1;

Ostia Mare – Livorno 1 – 1;

Pianese – Città di Castello 2 – 0;

Sangiovannese – Grosseto 1 – 1;

Tau – Ponsacco 2 – 2;

Trestina – Ghiviborgo 1 – 2.