Calcio serie B, Venezia - Perugia: la diretta della partita

La partita che non ti aspetti. Soltanto un girone fa Venezia e Perugia lottavano per lo stesso obbiettivo, stavolta il quadro, almeno da una parte, è cambiato radicalmente. Partiamo dalla sponda biancorossa. Non ci sono alternative: per sperare nei playout bisognerà fare risultato. In caso di pareggio, che potrebbe anche essere un risultato non da buttar via, bisognerà attaccarsi alle radioline, mentrre la sconfitta potrebbe costare carissimo. L'obbiettivo dunque è restare a galla e giocarsi tutto all'ultimo turno, quando al Curi potrebbe arrivare un Benevento già retrocesso. Dall'altra parte invece si gioca per un piazzamento ai playoff che era certamente il traguardo fissato ad inizio stagione, ma attualmente insperato visto come si era sviluppato il campionato dei lagunari, I Grifoni però non potranno fare calcoli e mai come oggi potranno guardare in faccia nessuno.

Castori ritrova una pedina importa per l'attacco come Giuseppe Di Serio, ma non avrà a disposizione lo squalificato Marco Olivieri, oltre agli infortunati Cristian Dell'Orco, Aleandro Rosi, Jacopo Furlan e Stipe Vulikic.

Vanoli continua ad affidarsi ai gol, ben 18, di Joel Pohjanpalo e recupera al centro della difesa Michael Svoboda. Squalificato l'attaccante Dennis Jonhsen, al suo posto probabilmente Nicholas Pierini.

Seguite la diretta in tempo reale su Perugia Today a partire dalle ore 14.