Perugia Calcio, l'annuncio della società: "Trattativa per la cessione ancora in corso"

La chiusura per vendita del Grifo non è imminente. La trattativa per la cessione del Perugia Calcio, spiega una nota della società di Pian di Massiano "è ancora in corso". E "necessita ancora di qualche giorno per capire se si chiuderà positivamente". Insomma, c'è da aspettare.

Per il Grifo, recita la nota, "la priorità in questo momento è l’inizio della stagione sotto l’aspetto tecnico che, come già comunicato ieri, avrà inizio domani, lunedì 17 luglio".

Sul tavolo ci sono anche le scelte delle due figure più importanti, vale a dire quello di allenatore e direttore sportivo. Secondo le indiscrezioni intercettate da PerugiaToday per la prima sembra essere in vantaggio il croato Ivan Javorcic, che conosce bene la C in quanto è riuscita a vincerla due anni fa con il Sudtirol. La sua parentesi negativa a Venezia non deve evidentemente cambiare i giudizi. Sullo sfondo Fabio Liverani (che al momento appare una suggestione dato che il tecnico romano ed ex centrocampista biancorosso difficilmente scenderebbe di categoria) e Francesco Baldini.

Come direttore sportivo appare sempre favorito Moreno Zebi, reduce dalla stagione di Novara e già nella società biancorossa come team manager nel 2017/18.