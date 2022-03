Un Perugia rabberciato attende il Como per riprendere la marcia. Con un recupero in extremis? LA DIRETTA a partire dalle 14

Il pari subito in extremis dalla Spal, specialmente per le modalità in cui è scaturito, ha suscitato parecchio malcontento nell'ambiente e tutti i tesserati sono stati così "silenziati". C'è però da tornare in campo ed il Perugia ospita un Como rimaneggiato (mancano elementi del calibro di Bertoncini, Varnier e Scaglia) per cercare di riprendere quella corsa, bruscamente interrotta, verso la zona playoff. Massimiliano Alvini, in mezzo a tanti dubbi, potrebbe sorridere: sembrerebbe che, da indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, il capitano Gabriele Angella possa essere della partita ed in questo modo l'emergenza di un reparto difensivo che non può contare su Dell'Orco e Rosi possa rientrare almeno parzialmente. Il condizionale chiaramente è d'obbligo, bisognerà attendere l'annuncio delle formazioni. Assenze pesanti anche negli altri reparti (Lisi a centrocampo, Carretta in attacco), ma si dovrà fare necessità virtù: il campionato non aspetta e fare punti, se si vuole ambire ad obbiettivi più prestigiosi, è imperativo irrinunciabile. Seguite la diretta dell'incontro a partire dalle 14.