Calcio serie B, la situazione a due giorni da Modena - Perugia

Che la sfida tra Modena e Perugia (arbitrerà Ghersini di Genova) sia determinante per il futuro non è certamente un mistero e i biancorossi stanno facendo di tutto per arrivare all'appuntamento nelle migliori condizioni. Recuperati ad inizio settimana Aleandro Rosi e Gabriele Angella, che Fabrizio Castori ha riammesso nel gruppo, si è voluto dare un segnale di compattezza, ora più che mai. Dopo l'ultima sfavorevole giornata di campionato le distanze dalla zona salvezza si sono sensibilmente allungate e sarà vietato rallentare ulteriormente il passo. Bisognerà arrivare a gennaio con più punti possibili prima dell'inevitabile rivoluzione all'orizzonte. Quando la serie C bussa alle porte non si vuole e non si deve lasciare nulla di intentato.

TRA CESSATI ALLARMI E DUBBI - Prima del mercato però c'è da pensare al rettangolo verde. In vista del match del Braglia qualche preoccupazione l'aveva destata il portiere Stefano Gori, ieri ai box per un attacco influenzale. L'ex Como oggi ha ripreso regolamente gli allenamenti e sabato sarà regolarmente in campo. Altro motivo di dubbio riguarda Gregorio Luperini, che da giorni si allena a parte. In occasione della seduta di stamattina a porte chiuse il centrocampista pisano si è limitato ad una breve comparsata sul terreno del Paolo Rossi per far ritorno poco dopo negli spogliatoi. Un forfait, o comunque un impiego a mezzo servizio, non è ipotesi remota.

KOUAN SCALPITA - Le novità riguarderebberro specialmente il centrocampo. A destra Paz potrebbe scalzare un Casasola tutt'altro che impeccabile nelle ultime uscite, mentre Kouan è in procinto di sostituire Luperini. Il resto del reparto conterà Santoro, Bartolomei e Beghetto. In attacco Di Carmine vuole sfilare la maglia da titolare ad uno tra Strizzolo e Melchiorri, mentre non si prevedono cambi in difesa con l'impiego di Sgarbi, Curado e Dell'Orco.

IL PROGRAMMA DELLA VIGILIA - Domani mattina alle 11 i Grifoni svolgeranno la rifinitura a porte chiuse, mentre alle 12:15 Castori terrà la conferenza stampa pre gara. Nel primo pomeriggio la partenza in pullman per Modena.