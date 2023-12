Calcio serie C, il Perugia sceglie Formisano. L'identikit di un possibile predestinato

Lo scossone della tarda mattinata odierna ha colto impreparata, ma non troppo, la piazza perugina. Sarà dunque Alessandro Formisano, classe 1990, a guidare il Perugia fino al termine della stagione e arriverà direttamente dalla squadra Primavera. Va subito chiarito un aspetto fondamentale: il trentatreenne tecnico napoletano è la scelta definitiva per i prossimi mesi e non fungerà dunque da traghettatore in attesa di un allenatore d'esperienza. La società dunque crede in lui e nelle sue capacità che ha già avuto modo di dimostrare in questi ultimi anni.

Il derby perso ad Arezzo è costato dunque la panchina a Francesco Baldini e il club di Massimiliano Santopadre ha optato per una soluzione interna. Le motivazioni sono sicuramente di carattere economico, volendo puntare su una figura già presente all'interno dell'organigramma, ma anche squisitamente tecnico. Nell'organico della prima squadra ci sono giocatori allenati dallo stesso Formisano fino a poco tempo fa come Giunti e Seghetti e proprio il fatto che sono da lui conosciuti bene deve aver spostato l'ago della bilancia in suo favore. Non va poi trascurato poi il fatto che il neo tecnico è capace di stabilire un'empatia importante con i propri giocatori (cosa che per la verità era accaduta anche con il suo predecessore) e questo può aiutare senza dubbio il gruppo a risollevarsi in tempi piuttosto brevi.

Un nome ricorrente

Quello di Alessandro Formisano è un profilo di cui si è spesso parlato nella travagliata stagione scorsa. In particolare sembrava potesse subentrare a Castori dopo lo 0-5 subito in casa contro il Cagliari, ma alla fine non se ne fece nulla e il tecnico marchigiano rimase al timone fino alla fine del campionato. Ora finalmente ecco l'occasione che il nuovo mister tanto aspettava e l'esordio sarà di quelli da far tremare i polsi: al Curi arriva il Cesena capolista.

Una garanzia per i giovani

Fornisano è stato chiamato ad allenare la Primavera biancorossa, ironia della sorte da Jacopo Giugliarelli, nel 2020 dopo i cinque anni di Caserta. E alla sua prima annata a Pian Di Massiano ha subito fatto centro, vincendo il campionato di terza serie (chiamato precisamente Primavera 3). Da tre stagioni i Grifoncelli militano in Primavera 2 e attualmente sono quarti dopo il successo contro il Napoli. Il nuovo allenatore dunque si presenterà sulla panchina della prima squadra con un bel biglietto da visita.