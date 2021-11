Tra recuperi e Coppa, mercoledì pieno di gare nel calcio dilettantistico

Mercoledì intenso e pieno di partite in programma quello che aspetta le formazioni umbre nel calcio dilettantistico. Nel girone A di Promozione ci sarà il recupero della partita tra Pierantonio e Casa del Diavolo, interrotta il 31 ottobre sul finire di primo tempo per un infortunio al direttore di gara. Si inizierà di nuovo, dunque, dall'1-0 per i padroni di casa con gol di Missaglia alla mezz'ora. Torna in campo anche la Coppa Italia, con le semifinali di Eccellenza e i quarti di finale in Promozione. Le partite di Coppa saranno in gara unica, con possibilità di rigori in caso di parità alla fine dei tempi regolamentari.

PROMOZIONE GIRONE A:

Pierantonio - Casa del Diavolo (si inizia dal 44' pt sul risultato di 1-0). Arbitro: Aloi di Gubbio (Assistenti: Cannoni di Città di Castello e Manci di Gubbio)

COPPA ITALIA ECCELLENZA:

Angelana - Fortitudo Assisis Subasio (Arbitro: Anelli di Terni, assistenti: Foglietta e Malacchi di Foligno)

Lama - Narnese (Arbitro: Checcaglini di Perugia, assistenti: Fiorucci di Gubbio e Innocenzi di Foligno)

COPPA ITALIA PROMOZIONE:

Fc Castello - Marra San Feliciano (Arbitro: Rossi di Perugia, assistenti: Fiordi e Bellucci di Gubbio)

Petrignano - Guardea (Arbitro: Fora di Terni, assistenti: Roccaforte e Caravella di Perugia)

San Venanzo - Grifo Sigillo (Arbitro: Apuzzo di Terni, assistenti: Vagnetti e Trotta di Perugia)

Ventinella - Viole (Arbitro: Fanelli di Perugia, assistenti: Spena e Isidori di Perugia)