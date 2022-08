Tra Orvietana e Nestor finisce 1-1

ORVIETANA: Patata; Lanzi, Guinazu, Suhs, Omohonria; Rinaldi, Ricci; Nicodemo Bracaletti, Di Natale; Tomassini. All.: Ciccone.

secondo tempo: Rossi, Biancalana, Borgo, Proietti, Carletti, Del Prete, Spinelli, Albani, Moracci, Chiaverini.

NESTOR: Palanca; Farinelli, Ceccarelli, Minelli (35’pt Ciurnelli), Polpetta; Pieroni, D. Sisani, D’Ambrosio, Faraghini; Regnicoli, Fastellini. All.: Caporali.

secondo tempo: Baldoni, Covarelli, Rondolini, Binaglia, Terrani, Vestrelli, Emili, M. Sisani, Gianangeli, Pezzanera.

ARBITRO: Apuzzo di Terni (assistenti: Bernardino e Spadoni)

RETI: 47’pt Regnicoli (N), 22’st Borgo (O)

Finisce in pareggio con il risultato di 1-1 il test amichevole tra l'Orvietana e la Nestor giocato allo stadio "Luigi Muzi". Dopo il poker sulla Pontevecchio la squadra di Ciccone, che esordirà quest'anno nel campionato di Serie D dopo la grande cavalcata in Eccellenza, ha continuato a mettere minutaggio nelle gambe in vista della nuova avventura. Risultato di pregio, invece, per la Nestor contro una formazione di categoria superiore. I padroni di casa impostano il ritmo della partita arrivando più volte alla conclusione ma è la Nestor a passare prima dell'intervallo, con Regnicoli bravo a sfruttare un retropassaggio sbagliato della difesa biancorossa. Nella ripresa, Borgo dopo venti minuti pareggia i conti. Altre occasioni ma l'amichevole finisce in parità.