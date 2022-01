Totocalcio, il Grifo torna sulla 'mitica' schedina: c'è anche Monza-Perugia tra le gare in concorso

Una notizia speciale per i più nostalgici tifosi del Perugia, che torna tra le squadre protagoniste della 'mitica' schedina del Totocalcio. Nato nel 1946, il gioco a premi è con gli anni diventato un 'must' per gli appassionati italiani a caccia del '13' e ha resistito fino ai primi anni 2000.

Ridimensionato dopo la legalizzazione delle scommesse sportive, da quest'anno il Totocalcio va a caccia del rilancio attraverso un 'restyling' che ne ha modificato le regole e dopo il primo concorso dell'8-9 gennaio nel secondo appuntamento (15-17 gennaio) c'è anche Monza-Perugia di Serie B tra le gare di cui bisogna provare a indovinare l'esito.

Nella nuova versione del gioco l'obiettivo' è sempre fare '13' ma rispetto a una volta, quando si vinceva anche con il 12, saranno sei le combinazioni che garantiranno un premio (ciascun giocatore dovrà però scegliere una sola formula alla quale partecipare). Il palinsesto delle partite inserite nel concorso sarà diviso in due pannelli: una con otto partite definite 'obbligatorie' e l’altra con all’interno altri match detti 'opzionali'.

Le diverse formule di gioco

“Formula tre” - Il giocatore deve pronosticare i primi due eventi obbligatori in palinsesto e un evento opzionale a sua scelta;

“Formula cinque” - Il giocatore deve pronosticare i primi tre eventi obbligatori in palinsesto e due eventi opzionali a sua scelta;

“Formula sette” - Il giocatore deve pronosticare i primi quattro eventi obbligatori in palinsesto e tre eventi opzionali a sua scelta;

“Formula nove” - Il giocatore deve pronosticare i primi sei eventi obbligatori in palinsesto e tre eventi opzionali a sua scelta;

“Formula undici” - Il giocatore deve pronosticare i primi sette eventi obbligatori in palinsesto e quattro eventi opzionali a sua scelta;

“Il tredici” - Il giocatore deve pronosticare gli otto eventi obbligatori in palinsesto e cinque eventi opzionali a sua scelta.

Il palinesto del 15-17 gennaio 2022

Pannello A (eventi obbligatori):

Tottenham – Arsenal

Venezia – Empoli

Borussia M’gladbach – Bayer Leverkusen

Marsiglia – Lille

Atalanta – Inter

Sassuolo – Hellas Verona

R. Vicenza – Alessandria

Spal – Benevento

Pannello B (eventi opzionali):

Juventus – Udinese

Milan – Spezia

Bologna – Napoli

Roma – Cagliari

Fiorentina – Genoa

Salernitana – Lazio

Aston Villa – Manchester Utd

Elche – Villarreal

West Ham – Leeds Utd

Liverpool – Brentford

Monza – Perugia

Augsburg – Eintracht Francoforte.

Apertura giocate: alle 7 dell’11 gennaio 2022.

Chiusura giocate: alle 17:45 del 15 gennaio 2022.