Torrente dopo la vittoria con il Pontedera: "Fatta una prestazione super"

Un raggiante Vincenzo Torrente commenta così la convincente vittoria maturata al "Barbetti" contro il Pontedera: "La miglior prestazione di questo inizio di stagione. La squadra ha giocato con qualità, ha fatto tre gol di pregevole fattura. Sono contento per Sarao, per D'Amico e per Sainz Maza. Avevano bisogno di fare gol". L'aspetto che più ha soddisfatto l'allenatore degli eugubini è la personalità e la mentalità espressa dai rossoblù subito dopo la prima sconfitta stagionale di Olbia: "La squadra ha giocato con personalità e con qualità. Abbiamo riscattato la prestazione di Olbia. Contro il Pontedera è stata una prestazione super". Il posta partita è anche un momento per parlare dei miglioramenti di un giovane ragazzo come Arena: "Io non lo conoscevo me lo hanno segnalato. Quando me lo hanno proposto ho visto tanta qualità. Cercavamo giocatori di proprietà, abbiamo bisogno di valorizzare nostri ragazzi e non quelli di altri settori giovanili. Mi dispiace perché gli manca soltanto il gol, ma prima o poi arriveranno. Fa tanto lavoro di ripiego spende molte energie. Noi vogliamo crescere e migliorare, abbiamo iniziato una programmazione con il presidente e con il direttore, dobbiamo continuare a lavorare e migliorarci con questa mentalità, con questa qualità. Quando arrivano vittorie del genere, vedere il Gubbio è un piacere per me, per loro e per i tifosi".