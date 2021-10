Torrente dopo la vittoria con la Carrarese: "Davanti ai nostri tifosi ci esprimiamo al massimo"

Soddisfatto della vittoria e dei quattro rifilati alla Carrarese, Vincenzo Torrente effettua una disamina nell'immediato post partita: "A essere onesto quattro gol sono anche troppi. I primi quindici minuti siamo stati molto contratti, sbagliando anche qualche giocata in uscita. Diciamo che all'inizio sembrava di rivedere la partita di Teramo. Dopo abbiamo iniziato a giocare e siamo stati molto concreti soprattutto in fase realizzativa, sfruttando tutte le occasioni che abbiamo creato". Torrente è contento anche della prestazione difensiva dei suoi: "Non abbiamo concesso nulla tranne la conclusione sul palo. I complimenti vanno ai ragazzi. In casa davanti ai nostri tifosi ci esprimiamo al massimo. All'inizio, ripeto, siamo stati un pò contratti. Ma come dico sempre, il possesso agli latri i punti a noi". Piccolo passaggio in conferenza stampa anche sulla differenza di rendimento tra le gare in casa e quelle in trasferta, dove il Gubbio ancora deve centrare la prima vittoria stagionale lontano dallo stadio amico: "La squadre le prestazioni le ha sempre fatte anche fuori casa. Le difficoltà in trasferta ci sono per tutti, basta vedere i ruolini di marcia di squadre come la Reggiana o il Siena. Lo dico da sempre, questo è un girone equilibrato e molto difficile, dove tutti possono vincere e perdere con tutti. Non è una frase fatta. Abbiamo anche perso una partita che meritavamo di vincere. Per cui dico, a piccoli passi andiamo avanti, della classifica siamo contenti ma per adesso non la guardiamo. Contro la Carrarese abbiamo fatto quattro gol senza subirne nessuno. La vittoria fuori casa ci manca e cercheremo di ottenerla già a partire dal prossimo turno".