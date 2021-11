Torrente dopo la sconfitta con il Siena: "Non meritavamo di perdere"

Al termine della gara con il Siena mister Torrente è sicuro: il Gubbio ha fatto una buona prestazione e non meritava di perdere. Concetto che Torrente tende a ribadire anche in conferenza stampa: "La squadra non meritava di perdere, soprattutto per quanto visto nel secondo tempo. Forse il nostro rigore è stato un pò generoso ma c'è un fallo netto su Cittadino prima del calcio d'angolo decisivo. Basta fischiare fallo e la partita finisce. Peccato perché i ragazzi sono stati bravi contro una squadra costruita per vincere". Torrente cerca anche di riepilogare gli episodi che non sono girati a favore del Gubbio, sottolineando come l'esperienza in questi casi può fare la differenza: "Abbiamo preso una traversa all'inizio e loro hanno segnato su un gran tiro da lontano e sfruttando la fisicità su un corner alla fine. L'esperienza ha fatto la differenza per il Siena. Ci sono squadre che giocano con tutti over. Noi anche contro di loro avevamo in campo cinque ragazzi giovani perché molto bravi, ma in episodi come questi l'esperienza conta. Nonostante sia costruito per vincere, il Siena non mi è sembrato superiore al Gubbio. Sfruttare gli episodi è uno step che pensavo avessimo fatto dopo Teramo, invece dobbiamo ancora imparare". Tutto sempre con il fallo non fischiato sullo sfondo: "Ripeto, mi tengo la buona prestazione ma il fallo prima del corner è netto. Comunque si ci sono sei squadre costruite per vincere e i valori con l'andare delle giornate stanno venendo fuori. Noi ce la giochiamo con tutti, e anche con il Siena chi è subentrato dalla panchina ha fatto bene, soprattutto D'Amico".