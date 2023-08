Calciomercato, il Perugia ufficializza l'arrivo di Torrasi

Mancava soltanto l'ufficialità, visto e considerato che già da due giorni si sta allenando con i nuovi compagni, ma oggi si può dire che Emanuele Torrasi (1999) è a tutti gli effetti un giocatore del Perugia. Il centrocampista, rimasto senza squadra dopo il fallimento del Pordenone, è stato ingaggiato a titolo definitivo dalla società biancorossa che gli ha fatto firmare un contratto triennale, con scadenza dunque nel giugno del 2026.

Il ds in pectore Jacopo Giugliarelli, che sta operando in mezzo a diverse difficoltà soprattutto legate alla categoria di appartenenza (motivo principale per il quale diversi annunci sono slittati), non si è fatto scappare la possibilità di accaparrarsi uno dei migliori giovani in circolazione, che può facilmente adattarsi al 4-3-3 di Baldini potendo giocare sia da regista che da interno. Su di lui c'erano anche squadre di categoria superiore come Catanzaro, Bari e Palermo, ma anche di C di alta classifica come il Cesena.

La nota ufficiale

"AC Perugia Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emanuele Torrasi.

Il centrocampista, classe 1999, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026.

Nato a Milano è cresciuto nel settore giovanile del Milan dove ha compiuto la trafila di tutte le squadre fino ad esordire in prima squadra nel maggio 2018 in Milan-Fiorentina (5-1) grazie a Gattuso, suo allenatore ai tempi della Primavera. Ha indossato anche le maglie di Imolese e Pordenone (in Serie B e Serie C), sua ultima squadra.

Benvenuto in biancorosso Emanuele!".