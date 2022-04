Calcio serie B, dopo quattro anni torna il Derby dell'Umbria

Difficile che ci sia il tutto esaurito, ma lo spettacolo di pubblico sarà ugualmente grande. Il campionato di B si appresta, dopo quattro anni di astinenza, a ritrovare una delle sfide più attese, il Derby dell'Umbria. A contendersi la supremazia regionale, ma non solo, saranno la Ternana ed il Perugia, due squadre in salute e che ambiscono, malgrado le differenze di classifica (i biancorossi coltivano, a dispetto dei rivali, ancora qualche speranza playoff), ad un finale da protagoniste. Sarà una partita che sfugge ad ogni pronostico, come del resto sempre accaduto, ma chi ha maggiormente da perdere, per i motivi sopra citati, sono proprio gli uomini di Massimiliano Alvini, che potranno contare sull'organico quasi al completo (mancheranno solo Angella e Murgia); per la squadra di Cristiano Lucarelli, un ex (ha esordito da professionista da calciatore proprio a Perugia con una brevissima parentesi da allenatore otto anni fa), pesanti le assenze di Diakite, Salzano (match winner dell'ultima supercoppa di C) Falletti e Sorensen. Si giocherà davanti ad oltre diecimila persone (400 circa provenienti dal capoluogo) e Perugia Today seguirà la partita in diretta dalle 14.