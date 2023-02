Calcio serie B, i tifosi pronti a spingere il Perugia in vista del derby. Ripresi oggi pomeriggio i lavori sul campo

La sconfitta di Ascoli, sopraggiunta anche e soprattutto a causa di episodi sfortunati, non ha annacquato l'entusiasmo della tifoseria, che già aveva seguito in massa la squadra al Del Duca. Sabato 18 alle ore 16:15 c'è un derby in cui sono in palio punti pesantissimi e la gente vuole rispondere prontamente all'appello: a conferma di questo il botteghino dello stadio Curi, come si evince dalla foto sottostante, è stato letteralmente preso d'assalto dai supporters già nelle prime ore di questo pomeriggio, quando è stata ufficialmente aperta la vendita dei biglietti.

Ecco dunque che l'impianto di Pian Di Massiano avrà le sembianze di un catino ribollente per spingere i biancorossi a quella vittoria che tra le mura amiche manca dal 2016 (fu Sanin Prcic a realizzare il gol del definitivo 1-0).

DAL CAMPO - La domenica di riposo è oramai alle spalle. Fabrizio Castori ha richiamato i suoi alle armi intorno alle due e mezza di oggi pomeriggio per iniziare a preparare la straregionale. Il tecnico ha imposto subito una grande concentrazione al gruppo, tant'è che già oggi le porte erano chiuse al pubblico (e lo saranno per tutto il resto della settimana).

Gli occhi sono puntati soprattutto su Giuseppe Di Serio, che in extremis non è potuto scendere in campo al Del Duca (assenza che si è sentita eccome). L'attaccante oggi ha svolto differenziato, ma la sensazione è che possa riuscire a giocare. A parte anche Samuel Di Carmine, come da programma, mentre sarà a disposizione Aljaz Struna, finalmente a pieno regime. Tornerà infine dalla squalifica Simone Santoro, pedina oramai imprescindibile di questo centrocampo.

DIRETTE CONCORRENTI - Quanto sta per accadere alla Spal, piombata in piena zona retrocessione diretta dopo l'inopinata sconfitta di Venezia. Daniele De Rossi è sul punto di essere sollevato dall'incarico di allenatore della squadra ferrarese, al suo posto pronto un ex biancorosso, Massimo Oddo.