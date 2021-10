Tiferno-Trestina: Essoussi pareggia il derby nel recupero

Calderini porta in vantaggio i padroni di casa, raggiunti solo in zona Cesarini. Alla fine un punto a testa e tante emozioni nel derby

TIFERNO: Guerri; Sensi, Murilo, Mariucci, Avellini; Benedetti, Gorini, Ruggeri; Bruschi (17' st Brunetti), Calderini (Bux), Bagnolo (Dorato). (A disposizione: Peruzzi, Tersini, Giustini, Coulibaly, Felici, Mercuri). Allenatore: Machi



TRESTINA: Mazzoni; Convito, Fumanti, Cenerini, Lorenzini (Mariucci); Barbarossa (Xhafa), Gori (Della Spoletina), Gramaccia (Locchi); Khribech, Essoussi, Di Cato (Morlandi). (A disposizione: Montanari, Nicoletti, Sirci, De Benedictis). Allenatore: Pierotti



ARBITRO: Moretti di Firenze (Assistenti: De Santis di Avezzano e Gentile di Teramo).

RETI: 29' pt Calderini (TI), 46' st Essoussi (TR)

NOTE: Ammoniti: Ruggeri, Sensi, Mariucci, Lorenzini, Barbarossa, Mazzoni, Cenerini, Khribech, Xhafa. Espulso dalla panchina Tersini dalla panchina. Recupero: pt 3', st 8'

Gol ed emozioni nel derby tra Tiferno e Trestina. Al gol di Calderini ha risposto all'ultimo tuffo Essoussi, bravo a far guadagnare al Trestina un punto importante in piena zona Cesarini. Dopo mezz'ora di studio tra le due squadre, Benedetti imbuca in profondità per Calderini che con un diagonale supera Mazzoni. Il Tiferno continua a spingere e potrebbe raddoppiare sul finire di prima frazione con Bagnolo ma Gramaccia salva sulla linea a portiere battuto. Nella ripresa il Trestina prova a recuperare lo svantaggio ma il Tiferno tiene botta. Tutto fino al recupero: rimessa laterale di Della Spoletina, Guerri para un colpo di testa di Morlandi con Essoussi bravo a ribadire in rete la respinta. Esultanza gol e triplice fischio finale. Un punto a testa in n derby comunque vivace.