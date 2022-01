Tiferno: le prime parole di De Santis in biancorosso

Con un post sui social, ecco arrivate le prime parole di Alessandro De Santis, il nuovo difensore del Tiferno. Giunto nel mercato invernale dalla Sambenedettese, il difensore classe '99 si dichiara soddisfatto della scelta e pronto a tornare in campo per aiutare la squadra in questa sua nuova avventura. Il Tiferno, infatti, scenderà in campo mercoledì nel recupero contro la Pianese, come appena ufficializzato dal Dipartimento Interregionale (l'altro recupero, il derby con il Cannara, ci sarà mercoledì 19 gennaio).

In attesa del fischio d'inizio, ecco le prime parole di De Santis con la maglia biancorossa: "Appena sono arrivato il mister mi ha subito spiegato qual è il suo modo di interpretare l’allenamento e la partita e le sue scelte tattiche, mi sono trovato subito d’accordo con le sue idee. Mi sono ambientato molto bene fin dall’inizio, i ragazzi hanno voglia di fare e in campo lo dimostrano. Sono delle bravissime persone e questa è una cosa molto importante per costruire un buon gruppo e ottenere risultati. Un ragazzo della mia età, ovviamente, vuole sempre mettersi in mostra e cercare di dare quel valore in più al gruppo: ho ambizioni alte, sono venuto al Tiferno per dare il massimo. Sono fiducioso, ho visto i ragazzi e il mister, siamo un’ottima squadra".

De Santis ha concluso parlando anche del periodo difficile causa Covid: "Questo per noi non è stato un periodo facile. Il Covid ci ha costretto a quarantene e isolamenti. Stiamo recuperando pezzi e si sta delineando via via la rosa. Lo stop forzato da un certo punto di vista ci ha anche aiutato, abbiamo lavorato per arrivare pronti al girone di ritorno. Per mercoledì contro la Pianese siamo carichi, cercheremo di fare la partita e di non risparmiarci in campo".