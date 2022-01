Tiferno, la carica di Gorini per la trasferta contro il Lornano Badesse: "Dobbiamo cercare di portare a casa un risultato positivo"

Ha segnato il rigore con cui il Tiferno ha espugnato il campo dello Scandicci nell'ultimo turno giocato. Giacomo Gorini, capitano dei biancorossi, è tornato a parlare della bella vittoria conquistata in un'intervista raccolta dall'ufficio stampa della società tifernate: "È stata una vittoria importante che ci ha permesso di mettere in cascina punti importanti per la classifica, dandoci anche un ottimo slancio. Il gol è stato importante anche se è arrivato su rigore. Mancavano pochi minuti alla fine della gara e sono stato bravo a rimanere concentrato e a segnare".

Ora, però, occhi sulla prossima partita, un'altra trasferta stavolta in casa del Lornano Badesse: "Squadra diversa rispetto allo Scandicci - ha sottolineato Gorini. Ha 29 punti in classifica ed è una squadra organizzata composta da ottimi giocatori. Noi, però, dobbiamo scendere in campo per cercare di portare a casa un altro risultato positivo".