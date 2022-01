Tiferno: il vicepresidente Guerri prima del derby con il Cannara: "La squadra può giocarsela alla pari con tutti"

Per il Tiferno è andato in archivio il primo dei due recuperi da disputare. Ora, la squadra di mister Machi scenderà di nuovo in campo domani nel delicato derby contro il Cannara, prima di riprendere insieme a tutte le altre formazioni il cammino regolare nel girone E di Serie D, con la ripartenza programmata per il 23 gennaio. A spronare la squadra prima dell'appuntamento ci ha pensato la dirigenza biancorossa, che crede nelle potenzialità del proprio gruppo. Il Tiferno, infatti, sta navigando in classifica con 18 punti guadagnati fino adesso, uno in più del suo prossimo avversario.

Il vicepresidente Ivo Guerri, in una dichiarazione raccolta dall'ufficio stampa del Tiferno, ha tenuto a sottolineare: "Questa settimana abbiamo visto finalmente la squadra allenarsi al completo. Questo è un bel gruppo coeso, tutti hanno la volontà di far bene. Sabato tutti noi dirigenti abbiamo parlato con i ragazzi per incoraggiarli e renderli consapevoli di essere una squadra forte che può giocarsela alla pari con tutte. Mercoledì sarà una partita fondamentale per quanto riguarda la classifica, servirà massima concentrazione per riportare a casa la vittoria. Con il Cannara ce la giochiamo alla pari, bisognerà sfruttare bene a nostro favore il fattore campo".