Ternana, società in vendita per incompatibilità di Stefano Bandecchi con la carica di sindaco

La Ternana potrebbe tornare di nuovo in vendita. Nel giorno della proclamazione a palazzo Spada per la carica di sindaco, con passaggio di consegne con l'ex sindaco Leonardo Latini, oltre ai nomi degli assessori che andranno a comporre la nuova giunta comunale arrivano novità anche sul fronte della società rossoverde. Secondo quanto riportato dalla normativa del Comune, il neo sindaco Stefano Bandecchi non potrebbe ricoprire il ruolo di primo cittadino e, al contempo, quello di presidente della Ternana.

L'incompatibilità partirebbe dal fatto che Stefano Bandecchi non potrebbe ricoprire al tempo stesso la carica di sindaco di Terni e quella di proprietario dell’Università Niccolò Cusano, a sua volta azionista unico della Ternana Calcio concessionaria per l’utilizzo dello stadio comunale Libero Liberati.