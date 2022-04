Ternana - Perugia 1-0 | Le parole dei protagonisti: Alvini e Chichizola

Una sconfitta che fa male, anzi malissimo. Il Perugia inizia a vedere stregato il derby dell'Umbria e viene sconfitto 1-0 dalla Ternana, risultato che rispecchia esattamente quello di un anno fa nella Supercoppa di C. I playoff non sono ancora sfumati, ma nell'ambiente c'è la consapevolezza che ci vorrà un miracolo o quasi.

Massimiliano Alvini spiega cos'è che non ha funzionato: "Non siamo riusciti a dare il ritmo alla partita. Questo è il punto sulla gara di oggi. Vuoi per il caldo vuoi per le condizioni di alcuni giocatori le cose non sono andate per il verso giusto". La partita si è risolta con un episodio: "Cosa è mancato? Abbiamo avuto anche noi l'occasione. Per me è mancato il ritmo nella circolazione della palla, questo secondo me è stato il motivo principale". Sulla scelta di Kouan: "Ho preferito Christian per limitare Palumbo. Volevo viverla sui 95' la partita; avere la possibilità di mettere giocatori importanti in certi momenti poteva essere decisivo". Il gol ha evidenziato un po' di mezzi errori in serie: "Concordo, è uno svarione collettivo". Malgrado questo non tutto è perduto: "E' un fatto positivo poterti giocare questo obbiettivo alla trentaottesima giornata. È una macchia quella di oggi, ma ciò fa capire il campionato che stiamo disputando". Sul malgrado ingresso in campo di D'Urso: "Non è vero che non piace, volevo fargli uno spezzone ma l'infortunio di Curado non lo ha permesso". Infine un messaggio ai tifosi: "É colpa nostra che abbiamo perso, ma abbiamo perso. Ci dispiace tanto".

Di poche parole il portiere Leandro Chichizola: "Il tiro era angolato e stava andando dentro, mi sono allungato per respingere. Donnarumma ha messo dentro in modo non perfetto. Chi segnava aveva le maggiori probabilità di vincere, lo hanno fatto loro

Ogni volta che andiamo in campo vogliamo fare risultato. Abbiamo affrontato una squadra forte che non merita la classifica che ha".

DOMENICA DI RIPOSO - Sarà un primo maggio di riposo per i Grifoni. La preparazione all'ultimo impegno della regular season contro il Monza inizierà nel pomeriggio di lunedì.