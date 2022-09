Calcio serie B, Ternana - Perugia: le probabili formazioni e dove vederla in tv

E' sempre molto difficile descrivere di preciso l'atmosfera che si respira alla vigilia di un derby, ma sicuramente l'attesa sarà allo zenit, sia a Perugia che a Terni. Le tifoserie si sono mobilitate a modo loro per spingere la propria squadra ad ottenere quella vittoria che potrebbe essere determinante, al di là di quella che può essere l'indubbia e legittima rivalità sportiva. Tra le due squadre ci sono appena tre punti di differenza, saranno 90' ed oltre tutti da vivere.

Ma vediamo la situazione da una parte e dall'altra.

QUI PERUGIA - Tre i giocatori non convocati: Francesco Lisi, Ryder Matos e Marcos Curado. Rientrano in extremis Luca Strizzolo e Gabriele Angella. E' stata un rifinitura piena di grande emotività per i biancorossi, che si sono allenati sotto l'incitamento costante dei tifosi, che domani saranno presenti in 600 e senza i gruppi organizzati: la speranza è che tutto ciò possa essere sufficiente affinchè il risultato possa essere diverso da quello dello scorso anno.

Fabrizio Castori pertanto potrebbe disporre così i suoi uomini: Gori in porta; Rosi, Sgarbi e Dell'Orco in difesa; Casasola, Luperini, Bartolomei, Santoro e Paz a centrocampo; Di Carmine e Strizzolo in attacco.

QUI TERNANA - Cristiano Lucarelli cerca di dare la carica agli oltre dodici mila che domani affolleranno il Liberati convocando tutta la rosa della squadra, anche se non tutti potranno ovviamente giocare. Il tecnico livornese sarà costretto a rinunciare ai vari Stefano Pettinari, Cesar Falletti e Luka Bogdan. Saranno a disposizione, anche se non al top della forma, Andrea Favilli ed Anthony Partipilo.

Anche i rossoverdi potrebbero schierarsi con il 3-5-2: Iannarilli tra i pali; Diakite, Sorensen e Capuano in difesa; Corrado, Mantovani, Di Tacchio, Coulibaly e Palumbo a centrocampo; Raul Moro e Donnarumma davanti.

DOVE SEGUIRE IL DERBY IN DIRETTA - Sarà possibile vedere Ternana - Perugia dalle ore 16:15 su Dazn sia sull’app che sul sito ufficiale sul canale relativo al match, sulla piattaforma digitale di Sky, su Now TV e sull’app Sky Go, infine sull’app e sul canale di Helbiz Live presente su Prime Video.