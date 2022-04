Ternana - Perugia, le probabili formazioni e dove vederla in tv

E' l'ora del derby e i due allenatori hanno effettuato le conferenze stampa di rito che tuttavia non sono servite a sciogliere i dubbi al 100%. Possibile che si sia stato spazio per un po' di comprensibile pretattica, ma le idee generali su come Massimiliano Alvini e Cristiano Lucarelli, due toscani venuti a fare le fortune delle squadre umbre di serie B, vogliono scendere in campo ci sono. Vediamo come biancorossi e rossoverdi arrivano all'appuntamento.

QUI PERUGIA - Nel momento in cui scriviamo i Grifoni sono arrivati nel ritiro di Narni, dove trascorreranno la vigilia della partita. Il tecnico di Fucecchio dovrà rinunciare ai soli Gabriele Angella, che però all'ultima di campionato potrebbe esserci, e ad Alessandro Murgia, mentre recupera, inserendoli nella lista dei convocati, Marcos Curado e Francesco Lisi.

Questo dunque il possibile undici: Chichizola in porta; Rosi, Curado e Dell'Orco in difesa; Ferrarini, Kouan (o Segre), Burrai e Lisi; Santoro alle spalle di Matos e uno tra De Luca e Olivieri. Il numero 9 dunque potrebbe andare incontro ad una clamorosa esclusione dai titolari.

QUI TERNANA - Mister Lucarelli, oltre che ai noti Salzano, Falletti e Sorensen, non potrà disporre nemmeno di Salim Diakitè, che non è riuscito a recuperare in tempo dal problema fisico accusato in occasione della vittoriosa trasferta di Benevento.

Le Fere potrebbero schierarsi con il 3-5-2 così disposto: Iannarilli tra i pali; Boben, Bogdan e Celli in difesa; Defendi, Agazzi, Proietti, Palumbo e Martella (in vantaggio su Ghiringhelli) a centrocampo; Partipilo (o Pettinari) e Donnarumma di punta.

DOVE SEGUIRE IL DERBY - Ternana - Perugia sarà visibile dalle 14 su DAZN in streaming live e on demand, oltre che sulla piattaforma digitale di Sky e sull’app Sky Go, ed infine sull’ app di Helbiz Live.