Teramo-Gubbio: le probabili formazioni

Serie C

Serie C Girone B

Torna in campo oggi il Gubbio nella delicata trasferta di Teramo, che prenderà il via alle 17.30. Torrente conferma gli undici della netta vittoria nell'ultimo turno di campionato contro il Pontedera, con Sainz Maza al posto di Malaccari nei tre di centrocampo. Stesso modulo per il Teramo, che si presenta con il tridente Di Dio-Beranrdotto-Malotti. Ecco le probabili formazioni della sifda al "Gaetano Bonolis".

TERAMO (4-3-3): Tozzo; Bouah, Bellucci, Piacentini, Rillo; Mungo, Arrigoni, Viero; Malotti, Bernardotto, Di Dio. (A disposizione: Agostino, Hadziosmanovic, Ndrecka, Soprano, Furlan, Rossetti, Surricchio, Cuccurullo, Fiorani, Birligea, Montaperto). Allenatore: Guidi

GUBBIO (4-3-3): Ghidotti; Oukhadda, Redolfi, Signorini, Aurelio; Sainz Maza, Cittadino, Bulevardi; Arena, Sarao, Fantacci. (A disposizione: Elisei, Menighetti, Formiconi, Bonini, Migliorini, Lamanna, Francofonte, Spalluto, D'Amico, Mangni). Allenatore: Torrente

ARBITRO: Virgilio di Trapani (Assistenti: Montagnani e Tempestilli. Quarto uomo: Di Mario)