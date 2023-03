Calcio serie B, Sudtirol - Perugia: la diretta della partita

Ancora una volta il calendario potrebbe essere favorevole. Le dirette concorrenti sono impegnate in partite difficili e il Perugia può approfittante. Non che l'impegno dei biancorossi sia da meno intendiamoci: di fronte c'è quel Sudtirol che si evoca delle sfide passate, ma che ha fatto capire, in occasione della gara di andata, che quest'anno non sarà facile conservare la categoria. Da allora tante cose sono cambiate: è tornato Fabrizio Castori in panchina e la squadra ha iniziato a giocare e a fare punti, portandosi almeno per ora fuori dalla mischia. Di simile invece c'è che gli altoatesini veleggiano nelle zone alte della classifica pur essendo alla prima volta assoluta in B. Il tutto grazie all'esperienza di Pierpaolo Bisoli, un esperto dellsa categoria.

Attacco ancora spuntato per il Grifo, che non è riuscito a recuperare Giuseppe Di Serio, rimasto a casa, al pari di Emmanuel Ekong; rientra l'emergenza sugli esterni con le disponibilità di Tiago Casasola, che ha scontato una giornata di squalifica (cosa che dovrà ancora fare Yeferson Paz), e all'occorrenza di Aleandro Rosi. I presupposti dunque per fare risultato al Druso, campo inviolato da mesi, sembrano esserci, staremo a vedere.

Seguire la diretta su Perugia Today a partire dalle ore 15.