Calcio serie B, il Perugia tessera ufficialmente Struna e Abibi

Il difensore sloveno, svincolato, che Castori conosce bene per averlo allenato in passato, ha convinto tecnico e società e andrà a puntellare il reparto difensivo. Sarà convocato per Frosinone. Il portiere, che già da tempo si allenava con la squadra, è reduce dall'esperienza in Irlanda