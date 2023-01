Calciomercato serie B, Strizzolo non è più ufficialmente un calciatore del Perugia

Il mercato del Perugia si sblocca. Con un'operazione in uscita che del resto era nell'aria da diversi giorni. Luca Strizzolo non è più ufficialmente un giocatore biancorosso: l'attaccante, giunto in Umbria in prestito dalla Cremonese, su sua sollecitazione ha deciso di cambiare aria per trovare maggior spazio ed è stato rispedito alla società grigiorossa proprietaria del cartellino. La sua nuova destinazione sarà il Modena, dove ritroverà Attilio Tesser, già suo allenatore ai tempi di Pordenone.

Di seguito il breve comunicato ufficiale:

"A.C. Perugia Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con U.S. Cremonese per la risoluzione anticipata del prestito del calciatore Luca Strizzolo.

A Luca l’augurio per le migliori fortune professionali".

Il suo addio, giunto dopo 11 presenze e 2 gol, libera dunque un posto nella lista over, che dovrà essere riempito con l'arrivo di una punta giovane e strutturata (a tal proposito si fa il nome del classe 1997 Edoardo Soleri del Palermo); servirebbe però un'ulteriore cessione, precisamente quella di Federico Melchiorri che però non sembra essere propenso ad accettare le offerte per ora pervenute (Cosenza ed Ancona).

NOTIZIARIO - I biancorossi intanto cercano di non farsi distrarre dalle questioni extra campo (mercato e stadio su tutte) e continuano la preparazione al match contro il Palermo. L'unico indisponibile ad oggi è Aljaz Struna, che è sotto stretto monitoraggio dello staff sanitario e non ci sarà nemmeno a Parma il prossimo 21 gennaio. Più probabile rivederlo nella successiva trasferta di Bari. In compenso Fabrizio Castori ritrova in gruppo Andrea Beghetto, che contenderà sulla corsia mancina un posto a Lisi, bomber inatteso di fine 2022.