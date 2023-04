Calcio serie B, Spal - Perugia, la diretta della partita

Squadra in casa

Squadra in casa SPAL

Ore 15:45 - le due squadre sono scese in campo per effettuare le operazioni di riscaldamento

SPAL (4-3-1-2): Alfonso; Dickmann, Arena, Dalle Mura, Tripaldelli; Contiliano, Prati, Maistro; Nainggolan; Moncini, La Mantia. A disp. Pomini, Varnier, Peda, Celia, Tunjov, Zanellato, Fiordaliso, Fetfatzidis, Murgia, Rauti, Rabbi, Rossi. All. Oddo

PERUGIA (3-5-1-1): Furlan; Rosi, Curado, Struna; Casasola, Iannoni, Santoro, Kouan, Lisi; Luperini; Di Serio. A disp. Gori, Abibi, Angella, Sgarbi, Paz, Cancellieri, Vulic, Bartolomei, Matos, Ekong, Olivieri, Di Carmine. All. Castori

LE FORMAZIONI UFFICIALI - Castori cambia modulo optando per il 3-5-1-1, in cui Luperini agisce sottopunta alle spalle di Di Serio. In difesa c'è Rosi, con Curado e Struna, a centrocampo Casasola e Lisi esterni, Iannoni, Santoro e Kouan in mezzo. Tutto confermato sul fronte estense, con Nainggolan piazzato dietro le due punte Moncini e La Mantia.

Caro Perugia, ora o mai più. E' una frase questa che abbiamo sentito tante volte, ma che si addice perfettamente alla partita che alle ore 16:15 andrà in scena allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Di fronte i biancorossi, quart'ultimi e tenuti fuori dalla zona retrocessione diretta soltanto dallo scontro diretto con il Brescia, e la Spal, penultima ma staccata soltanto di un punto. E' un vero e proprio spareggio, e gli uomini di Castori, accompagnati da oltre 500 tifosi, non potranno fare altro che vincere per continuare a sperare.

Il tecnico marchigiano nell'immediato pre partita si è trovato di fronte ad una soluzione in meno a centrocampo, dato il forfait di Leonardo Capezzi, che però dovrebbe essere disponibile per il Cagliari. Attacco invece al completo con Ryder Matos e Marco Olivieri regolarmente in distinta.

Massimo Oddo, ex mai tanto amato in Umbria, deve rinunciare allo squalificato Biagio Meccariello, ma avrà a disposizione Marco Varnier e Fabio Maistro, oltre che di altri acciaccati come Matteo Arena. Insomma, il tecnico abruzzese può contare su quasi tutto l'organico.

Seguite la diretta testuale su Perugia Today a partire dalle ore 16:15.