Calcio, Perugia - Benevento finisce sotto inchiesta: è illecito sportivo?

Di male in peggio, verrebbe proprio da dire. Non è bastata la retrocessione in C e tutte le polemiche e le contestazioni seguenti. Ora ci si mette pure un'ipotesi di illecito sportivo riguardante Perugia - Benevento, ultimo incontro di un disastroso campionato terminato per 3-2 in favore dei biancorossi, risultato che comunque non è stato sufficiente per poter disputare i playout.

Nello specifico, a destare sospetto e a convincere la Procura Federale ad aprire un'inchiesta, il gol di Kouan che ha dato ai Grifoni, in pieno recupero, la vittoria contro la squadra sannita già retrocessa. Secondo quanto è stato possibile apprendere sarebbero già stati acquisiti i video dell'incontro e nei prossimi giorni saranno ascoltati i tesserati coinvolti in questo episodio.

La sensazione è che di carne al fuoco nelle prossime settimane, fermo restando che tutte le accuse vere o presunte devono essere accertate, ce ne sarà molta e si prevede un'estate molto più calda del previsto per questa società, che rischia seriamente di dover vivere uno dei momenti più brutti e delicati della propria storia, almeno quella recente.