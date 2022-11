Serie D:seconda sconfitta consecutiva per il Trestina

TRESTINA: Montanari, Della Spoletina, Bologna, Grea (Brevi), Cenerini, Ceccuzzi (Barbarossa), Convito (Sensi), Gramaccia, Di Cato, Belli, Bazzoffia (Brunetti). Allenatore: Marmorini

SERAVEZZA: Lagomarsini, Cavalli, Vignozzi (Scottu), Sorbo, Maffei, Vietina (Belluomini) , Putzolu, Granaiola (Monacizzo), Benedetti, Podesta? (Bresciano), Camarlinghi (Bedini). Allenatore: Vangioni

ARBITRO: Calzolari di Albenga

RETI: 26'pt e 30'pt Podesta? (S), 36'pt Grea (T), 41' st Benedetti S), 50'st Gramaccia (T)

Seconda sconfitta consecutiva per il Trestina, colpito in casa dal Seravezza. Dopo una traversa colpita da Belli direttamente da calcio d'angolo, gli ospiti trascinati da Podestà trovano il doppio vantaggio, con Grea a riaprire la contesa prima dell'intervallo. Nella ripresa, a pesare è sopratutto l'espulsione di Belli, con Benedetti a firmare il gol della sicurezza qualche istante prima del novantesimo. In pieno recupero, il Trestina accorcia le distanze con Gramaccia ma non basta. Finisce 3-2 per il Seravezza.