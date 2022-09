Serie D: vittoria per 2-1 del Trestina contro il Gavorrano

TRESTINA: Tozaj, Convito, Bologna, Grea, Della Spoletina, Ceccuzzi, Brevi, Gramaccia, Morlandi, Belli, Bazzoffia. A disp.: Montanari, Sensi, Magalotti, Sirci, Barbarossa, Brunetti, Mariucci, Laurenzi, Di Cato. Allenatore: Marmorini



FOLLONICA GAVORRANO: Ombra, Fremura, Dierna, Origlio, Khribech, Lorusso, Macchi, Barlettani, Ampollini, Marcheggiani, Lepri. A disp.: Blundo, Del Rosso, Mugelli, Polo, Battistelli, Cerrato, Giunta, Diana, Discepolo. All.: Bonura Marco



ARBITRO: Giordani di Aprilia

RETI: 34' pt (rig.) Belli, 36' pt Della Spoletina, 46' pt Ampollini

Seconda vittoria consecutiva e quarto posto agganciato a quota sette punti per il Trestina di mister Marmorini. Nel turno infrasettimanale, i bianconeri hanno superato per 2-1 il Gavorrano davanti al pubblico di casa. I gol tutti nel primo tempo. Dopo la mezz'ora, Belli sblocca il match su calcio di rigore e tempo due minuti Della Spoletina raddoppia per i padroni di casa. Prima dell'intervallo, gli ospiti riaprono la contesa grazie a una rete di Ampollini. Nel secondo tempo, diverse occasioni create ma il Trestina riesce a tenere il vantaggio fino alla fine. Finisce 2-1.