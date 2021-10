Serie D, blitz del Tiferno in casa dell'Unipomezia

UNIPOMEZIA: Beccaceci, Cruciani, Ilari (Valle), Ramceski (Di Battista), De Iulis An., Del Duca, Santese (Marini), Ribeiro (Delgado), Panini, Schiavella, Suffer (Odero). (A disposizione: Siani, De Iulis Al., Ronci, Porzi). Allenatore: Manzillo

TIFERNO: Aluigi, Sensi, Avellini, Mariucci, Gorini, Gomes, Ruggieri, Culibalj (Bruschi), Dorato (Felici), Calderini (Bagnolo), Benedetti. (A disposizione: Peruzzi, Marinelli, Brunetti, Bux, Ferri, Battellini). Allenatore: Machi

ARBITRO: Gai di Carbonia

RETI: 45' pt Ruggeri

NOTE: Ammoniti: Benedetti, Cruciani, Calderini, Gomes, Bruschi

Prima vittoria in campionato per il Tiferno. Un colpo di testa di Ruggeri allo scadere del primo tempo consente agli uomini di Machi di portare a casa i primi tre punti in campionato. Così, dopo tre pareggi, con la vittoria di Ardea il Tiferno naviga a centro classifica a quota sei punti, mentre per l'Unipomezia inizia a farsi grigia, ultima a un punto insieme a Flaminia e Foligno. La partita è rimasta sul filo dell'equilibrio per tutti i novanta minuti, ma alla fine il Tiferno non ha mai vacillato e non è mai stata impensierita veramente dagli avversari. Dopo quarantacinque minuti di botta e risposta, la gara finalmente si sblocca: cross dalla sinistra e Ruggeri di testa insacca il vantaggio. Nella ripresa il copione non cambia, e il Tiferno arriva al fischio finale senza troppi patemi. Prima vittoria meritata per Ruggerie e compagni.