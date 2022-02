Serie D: un gol di Bux e il Tiferno torna da Montespaccato con tre punti d'oro

MONTESPACCATO: Tassi, Anello, Giannetti (Calì), Nanci, Pesarini, Antogiovanni (De Dominicis), Canciani, Putti (Zelenkovs), Rossi (Maurizi), Ansini (Tataranno), Bosi. (A disposizione: Meniconi, Cellamare, Petricca, Putti L.). Allenatore: Mucciarelli

TIFERNO: Guerri, Sensi, Bux, Tersini, Gorini, De Santis, Cappa (Avellini), Massai (Mariucci), Martiniello (D’Urso), Evangelista (Bagnolo), Ruggeri. (A disposizione: Elisei, Pazzaglia, Conti, Ferri, Battellini). Allenatore: Machi

ARBITRO: Sciolti di Lecce

RETI: 12’ st Bux

NOTE: Ammoniti Pesarini, Tatarannoi, Martiniello, Massai. Espulso Tersini al 47’ st

Vittoria pesante nell'anticipo del girone E per il Tiferno. La squadra di Machi con un gol di Bux realizzato nella ripresa torna dalla trasferta di Montespaccato con una vittoria che, in attesa dei risultati di giornata, proietta i biancorossi a ridosso della zona playoff. Nel primo tempo, un Guerri in grande spolvero tiene a galla il Tiferno respingendo le occasioni dei padroni di casa. Così, con il Tiferno che ci prova con qualche conclusione intorno alla mezz'ora, le due squadre si avviano all'intervallo con il risultato ancora in parità. Nella ripresa, ecco arrivare la rete decisiva. Massai si libera di alcuni avversari, serve Bux che supera Tassi. Il Montespaccato prova, così, a cercare il pari, ma il Tiferno resiste fino alla fine, quando in zona Cesarini Tersini viene espulso per doppia ammonizione. Finisce 1-0 per il Tiferno.