Serie D: umbre oggi in campo nel girone E

Di nuovo in campo il girone E di Serie D nel turno infrasettimanale. Le formazioni umbre scenderanno in campo oggi pomeriggio, con il fischio d'inizio delle gare alle 15. Il Foligno è chiamato a una prova di forza in casa della Pianese, nel tentativo di guadagnare punti utili per uscire dalle zone calde di classifica. Altro test per il Cannara, che da penultimo ospita il Montespaccato. Match di cartello invece per il Tiferno, che scenderà in campo contro la capolista San Donato Tavarnelle. Infine, scontro diretto in zona playoff per il Trestina in casa del Lornano Badesse, con le due squadre divise solo da due punti in classifica. Ecco tutte le partite del pomeriggio e la classifica del girone E di Serie D.

Cannara-Montespaccato

Flaminia-Rieti

Lornano Badesse-Trestina

Pianese-Foligno

Poggibonsi-Sangiovannese

Pro Livorno-Arezzo

Scandicci-Follonica Gavorrano

Tiferno-San Donato Tavarnelle

Unipomezia-Cascina



CLASSIFICA (* una gara in meno)

San Donato Tavarnelle 66

Poggibonsi 61

Follonica Gavorrano 51

Arezzo 51

Trestina 46

Lornano Badesse 44

Pianese 43

Tiferno 40

Flaminia 37*

Scandicci 35

Montespaccato 34

Sangiovannese 32

Foligno 28

Rieti 28

Cascina 28

Unipomezia 27*

Cannara 19

Pro Livorno 17