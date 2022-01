Serie D: ufficializzate le date dei recuperi per il Tiferno

A distanza di alcuni giorni, si iniziano a diradare le nubi intorno alle date dei recuperi nei vari campionati. Il Dipartimento Interregionale ha ufficializzato, infatti, le date per quanto riguarda i recuperi del Tiferno. Le gare con la Pianese e il derby con il Cannara furono rinviate a causa di alcuni casi di positività all'interno del gruppo squadra biancorosso. Ora, due nuovi turni infrasettimanali sono alle porte per la squadra allenata da mister Machi. Pianese - Tiferno, infatti, si disputerà il 12 gennaio alle ore 14.30, mentre il derby con il Cannara il mercoledì' successivo, ovvero il 19 gennaio sempre con fischio d'inizio alle ore 14.30.

Al momento dello stop, il Tiferno viaggiava a quota diciotto punti in classifica nel girone E di Serie D. Adesso, con le due gare da recuperare prima del nuovo avvio di campionato che prenderà piede il 23 gennaio (anche la Serie D fermata causa Covid fino a quella data), per il Tiferno si presentano due buone occasioni per il rilancio in classifica.