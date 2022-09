Serie D: prima sconfitta in campionato per il Città di Castello

MONTESPACCATO: Tassi, Anello, Giannetti, Lazazzera, Pollace, Tataranno, Falasca, Mascella, Barbarossa (Attili), Vitelli (Putti), Calì (Maurizi). Allenatore: Campolo

CITTA’ DI CASTELLO: Nannelli, Mariucci, Paparusso, Tersini (Posada), Gorini, Brunetti, Mussi (Mosti), Buono (Massai), Meneses, Calderini (Sylla), Mezzasoma (Pazzaglia). Allenatore: Alessandria

ARBITRO: Maresca di Napoli

RETI: 15' pt Pollace

Prima sconfitta per il Città di Castello nel turno infrasettimanale di Serie D. La squadra di Alessandria torna senza punti dalla trasferta in casa del Montespaccato, colpita al quindicesimo del primo tempo dal gol di Pollace. I biancorossi ci hanno provato fino al termine del match senza trovare, però, al via del pareggio. Così al fischio finale i padroni di casa possono esultare per la prima vittoria in stagione, mentre il Città di Castello rimane comunque a cinque punti guadagnati nelle prime quattro uscite.