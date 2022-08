Serie D: tris del Follonica Gavorrano al Città di Castello

CITTÀ DI CASTELLO: Nannelli, Orazzo, Paparusso, Brunetti, Gorini, Pauselli, Massai, Grassi, Menenes, Sylla, Calderini. Allenatore: Alessandria

FOLLONICA GAVORRANO: Ombra, Macchi, Fremura, Dierna, Diana, Barlettani, Lepri, Giunta (Discepolo), Khribech, Marcheggiani, Mugelli (Battistelli). Allenatore: Bonura

ARBITRO: Bartolucci

RETI: 17' pt Dierna, 10' st Battistelli, 21' st Menenes, 27' st Discepolo

Un buon Città di Castello cade in amichevole, l'ultima prima del debutto di Coppa Italia, colpito per 3-1 dal Follonica Gavorrano. La squadra di mister Alessandria ha lottato, facendo vedere buone trame di gioco anche in vista dell'imminente inizio di campionato. Dierna e Battistelli, tra primo e secondo tempo, portano in vantaggio di due reti il Gavorrano. Menenes prova a riaprire l'amichevole ma Discepolo fissa il 3-1 finale.