Serie D: tris del Città di Castello in casa dell'Ostia Mare

OSTIA MARE: Borrelli (Zizzania), Pasqualoni (Succi), Pompei, Milani, Gelonese (Roberti), Tirelli, Del Cenco, Lazzeri (Talamonti), De Crescenzo, Amendola, Mazzei. Allenatore: Galluzzo

CITTÀ DI CASTELLO: Nannelli, Mariucci, Paparusso, Grassi (Pazzaglia), Gorini, Brunetti, Pupo Posada (Pauselli), Massai, Doratiotto (Meneses), Calderini (Tersini), Mosti (Sylla). Allenatore: Alessandria.

ARBITRO: Falleni di Livorno

RETI: 27’ pt Doratiotto; 3’ st Mosti, 33’ st Roberti, 39’ st Calderini

Vittoria esterna per il Città di Castello, che espugna il campo dell'Ostia Mare con il risultato di 3-1. I padroni di casa partono meglio costruendo diverse occasioni, ma sono i biancorossi a sbloccare il match intorno alla mezz'ora di gioco. Lancio di Massai per Calderini, assist per Doratiotto che sigla il vantaggio. Nella ripresa, pronti via la squadra di mister Alessandria raddoppia con Mosti. Risposta dell'Ostia Mare che accorcia le distanze con Roberto ma Calderini fissa il risultato finale di 3-1. Espulso per doppia ammonizione Paparusso.