Serie D: botta e risposta tra Trestina e Rieti e alla fine è 2-2

TRESTINA: Mazzoni, Colarieti (Morlandi), Lorenzini, Gori (Barbarossa), Cenerini, Fumanti, Convito, Gramaccia, Essoussi, Khribech, Di Cato (Xhafa). (A disposizione: Cesarini, Sirci, Nicoletti, Bigarelli, Mariucci). Allenatore: Pierotti

RIETI: Gori, Cerroni, Menghi E (Orlandi), De Martino, Pedone, Menghi M, Tirelli, Tiraferri (Canestrelli), Montesi, Falilò (Nobile), Vari (Marcheggiani). (A disposizione: Luciani, Scibilia, Benhaalima, Meo, Principi). Allenatore: Boccolini

ARBITRO: Marco Russo di Torre Annunziata (Assistenti: Marco Alfieri e Tommaso Betazzi di Prato)

RETI: 31' pt Menghi, 38' pt Di Cato, 22' st Khribech, 42' st Canestrelli

Pareggio stretto per il Trestina contro il Rieti. La squadra allenata da mister Pierotti ha creato tanto, ha stretto nella propria metà campo gli ospiti ma alla fine un gol di Canestrelli ha fissato il risultato sul 2-2. Un punto, comunque, che aiuta il Trestina a muovere la classifica nel girone E di Serie D. Ad andare in vantaggio, una volta passata la mezz'ora di gioco nella prima frazione di gioco, è proprio il Rieti con una rete firmata da Montesi. Sette minuti più tardi arriva la risposta del Trestina: tiro di Essoussi, respinta di Gori e Di Cato ribadisce la sfera in porta. Nella ripresa, il Trestina chiude il Rieti nella propria metà campo ed ecco giungere il sorpasso. Khribech da calcio di punizione disegna una parabola imprendibile per Gori. I padroni di casa continuano a spingere, non concretizzano quanto creato, e a tre minuti dal novantesimo arriva il pari del Rieti con Canestrelli sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Al fischio finale è 2-2.