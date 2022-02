Serie D: colpo Trestina, 2-0 al Poggibonsi

TRESTINA: Montanari, Convito, Lorenzini, Gori, Cenerini, Fumanti, Barbarossa, Gramaccia, Essoussi, Khribech, Morlandi. (A disposizione: Mazzoni, Cesarini, Giacometti, Xhafa, Sirci, De Benedictis, Bruschi, Mariucci, Di Cato). Allenatore: Pierotti

POGGIBONSI: Pacini, Raimondi, Poggesi, Mazzolli, Cecchi, Borri,Muscas, Camilli, Bellini, Regoli, Riccobono. (A disposizione: Venè, De Vitis, Ponzio, Simoncini, Barbera, Manfredi, Gistri, Renzi, Donati). Allenatore: Calderini

ARBITRO: Gianquinto di Parma (Assistenti: Bernasso di Milano e Nicosia di Saronno)

RETI: 41' pt Gramaccia, 44' pt Essoussi

Impresa del Trestina contro il Poggibonsi, capolista del girone E di Serie D al fischio d'inizio del match. I ragazzi di mister Pierotti in tre minuti nel primo tempo hanno piegato la resistenza avversaria con Gramaccia ed Essoussi, capaci di confezionare il 2-0 che vale tre punti d'oro per i bianconeri. Il Trestina, infatti, si lancia così in piena lotta per i playoff. In un clima di pieno equilibrio, la gara si trascina verso l'intervallo. Prima della pausa, però, ecco che il Trestina in appena tre minuti piazza i colpi vincenti prima con Gramaccia e poi con Essoussi, bravi entrambi a mettere in rete delle azioni corali. Nella ripresa, il Poggibonsi ci prova ma il Trestina regge, aiutato negli ultimi minuti anche dall'espulsione di Borri che lascia gli ospiti in inferiorità numerica. Al fischio finale è 2-0 per i padroni di casa.