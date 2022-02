Serie D: Essoussi segna al novantesimo e il Trestina strappa un pareggio

TRESTINA: Mazzoni, Della Spoletina, Fumanti, Cenerini (Essoussi), Lorenzini (Giacometti), Convito, Gori (Mariucci), Gramaccia (Barbarossa); Khribech, Di Cato (Xhafa), Morlandi. (A disposizione: Montanari, Cesarini, Sirci, De Benedictis). Allenatore: Pierotti

FOLLONICA GAVORRANO: Ombra, Grifoni, Dierna, Bruni, Fremura, Arduini (Gheralia), Lo Sicco (Del Rosso), Origlio (Berardi), Liurni (Sylla), Fontana (Mugelli), Giustarini. (A disposizione: Nannelli, Coccia, Gasco, Ampollini). Allenatore: Bonura

ARBITRO: Bocchini di Roma 1 (Assistenti: Messina di Cassino e Gookooluk di Civitavecchia)

RETI: 16' pt Giustarini, 35' pt Gramaccia, 4' st (rig.) Lo Sicco, 45' st Essoussi

NOTE: Ammoniti: Gramaccia, Cenerini, Grifoni, Bruni, Gheralia, Sylla. Recupero: 0' pt, 5' st

Il balzo in zona playoff non c'è stato, ma per il Trestina è comunque arrivato un buon punto che muove la classifica. Nel recupero dell'ultima giornata del girone di andata, rinviata causa Covid, grazie Essoussi la squadra di mister Pierotti ha strappato un pareggio in extremis contro il Follonica Gavorrano. Capace di rimontare due volte, la formazione bianconera ha dimostrato di poter battagliare con tutti nel girone E di Serie D, con la zona playoff lontana un solo punto in classifica. Dopo quindici minuti di studio, gli ospiti passano in vantaggio grazie a una rete di Giustarini. Il Trestina non resta di certo a guardare e prima dell'intervallo ecco giungere il pareggio firmato da Gramaccia. Pronti via nella ripresa, un fallo di Cenerini in area viene punito dal direttore di gara Bocchini con la massima punizione in favore del Gavorrano. Dal dischetto Lo Sicco non sbaglia. Il Trestina si rigetta a testa bassa dalle parti di Ombra e, quando tutto sembrava scritto, ecco arrivare la giocata di Essoussi che al novantesimo inchioda il match sul 2-2 finale consegnando un punto a entrambe le formazioni.