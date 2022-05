Serie D: il Trestina fa suo il derby, 2-0 al Foligno

TRESTINA: Mazzoni, Convito, Lorenzini, Gori (Sirci), Cenerini, Della Spoletina, Barbarossa, Gramaccia, Essoussi, Khribech, Di Cato (Mariucci). (A disposizione: Montanari, Cesarini, Giacometti, Magalotti, Sirci, De Benedictis, Mariucci, Bruschi, Laurenzi). Allenatore: Pierotti

FOLIGNO: Gil De Oliveira, Dell’Orso, Caruso, Tall, Chiavazzo, Rossi (Cicatiello), Neziri (Piancatelli, Said) Oliva, Bevilacqua, Orlandi (Cerchione) Miccio (Pucci). (A disposizione: Falzano, Bocci, Facelli, Said, Casciano, Cicatiello, Piancatelli, Pucci, Cerchione). Allenatore: Tizzoni

ARBITRO: Toro di Catania

RETI: 33’pt Cenerini, 45’st Bruschi

Con un gol per tempo, il Trestina fa suo il derby con il Foligno per 2-0. I falchetti dovranno ora disputare i playoff mentre i padroni di casa si portano a cinque punti dai playoff. Il Trestina inizia forte, e dopo la mezz'ora sblocca il match con Cenerini, bravo a finalizzare da corner per la sua squadra. Nella ripresa il Foligno prova a rimettersi in carreggiata ma nel finale ecco arrivare il raddoppio del Trestina, che con Bruschi chiude la partita.