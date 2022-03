Serie D: Gori su rigore non basta, Trestina - Flaminia finisce 1-1

TRESTINA: Mazzoni (Montanari), Della Spoletina, Lorenzini, Cenerini, Fumanti, Gori, Convito, Gramaccia, Bruschi (Barbarossa), Morlandi, Di Cato (Mariucci). Allenatore: Pierotti

FLAMINIA: Sordini, Celentano, Carta (Dominici), Santovito, Gasperini, Galli (Traditi), Ortenzi (Sarritzu), Barduani (Ingretolli), Sirbu, Sciamanna, Ancillai (Paun). Allenatore: Nofri Onofri

ARBITRO: Foresti di Bergamo

RETI: 4' pt (rig.) Gori, 35' st Ingretolli

Peccato per il Trestina. La squadra di mister Pierotti domina l'incontro, trova subito il gol del vantaggio, ma viene raggiunta poi nella ripresa da una rete del neo entrato Ingretolli, che piazza il risultato con il Flaminia sull'1-1 finale. Torna, dunque, a camminare la classifica dei bianconeri, che hanno guadagnato un punto dopo la sconfitta di domenica sul campo della Pianese. Pronti via, Di Cato viene atterrato in area. Foresti non ha dubbi e concede il penalty ai padroni di casa. Dal dischetto va Gori che non sbaglia. Il Trestina continua a spingere, creando diverse occasioni non tramutate però in gol. Nella ripresa, la mossa di mister Onofri paga. Dentro Ingretolli che a dieci minuti dalla fine trova il gol del pari. Finisce 1-1.