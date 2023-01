Serie D: Trestina colpito in casa dal Tau

TRESTINA: Peixoto, Convito, Lorenzini (Bologna), Grea, Della Spoletina, Ceccuzzi, Brevi (Barbarossa), Gramaccia, Ferri Marini, Di Nolfo (Di Cato), Belli (Bazzoffia). Allenatore: Marmorini

TAU ALTOPASCIO: N. Carcani, Vannucci (T. Carcani), Quilici, Zini, Alessio, Cesaretti (Borgia), Gurini, Pietrelli, Capparella, Diop, Villanova (Mancini). Allenatore: Cristiani

ARBITRO: Nuckchedy di Caltanisetta

RETI: 32' pt Capparella (TA), 15' st Brevi (TR), 38' st Carcani (TA)

Cade in casa il Trestina, colpito per 2-1 dal Tau e sempre imbrigliato nella lotta salvezza in piena zona playout, con 19 punti guadagnati fino adesso. Gli ospiti, invece, si tirano per adesso fuori salendo a quota 24 punti. Nel primo tempo, passata la mezz'ora di gioco, il Tau trova il vantaggio con Capparella. Nella ripresa, il Trestina riesce a tornare in carreggiata grazie a Brevi ma il gol di Carcani nel finale consegna vittoria e tre punti al Tau.