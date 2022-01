Serie D: Trestina da impazzire, 2-0 nell'anticipo contro l'Arezzo

NOTE: Ammoniti: Persano, Colombo, Khribech, Calderini, Della Spoletina, Magliocca, Marchi, Morlandi Ammoniti: Persano, Colombo, Khribech, Calderini, Della Spoletina, Magliocca, Marchi, Morlandi

Un Trestina da urlo vince il big match contro l'Arezzo e si porta in maniera decisa a ridosso della zona playoff. I gol di Gramaccia e Morlandi in apertura e chiusura della ripresa impongono il 2-0 agli avversari, ora distanti solo un punto in classifica con il Trestina pronto a tornare in campo mercoledì nel recupero contro il Gavorrano . Prestazione maiuscola, dunque, della squadra allenata da mister Pierotti, che ora vola sulle ali dell'entusiasmo in questo avvio di 2022. L'anticipo è iniziato con una prima frazione avara di occasioni gol, dove l'unico sussulto arriva da un'uscita fuori area del portiere Colombo punita con un cartellino giallo da parte del direttore di gara Nuzzo. Nella ripresa, il Trestina si scatena. Tre minuti e i padroni di casa si portano in vantaggio: Khribech trova Gramaccia, dribbling e tiro vincente. Neanche il tempo di respirare per l'Arezzo che ecco giungere il raddoppio del Trestina. Calcio d'angolo, Morlandi sul secondo palo di testa regala il secondo gol ai suoi. L'Arezzo non reagisce, il Trestina ha le occasioni per calare il tris ma va bene così. Vittoria importante per i bianconeri.