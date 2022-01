Serie d: Trestina - Arezzo anticipata a sabato

Il Trestina scenderà in campo con un giorno di anticipo sulla tabella di marcia. È stata spostata a sabato 29 gennaio la gara contro l'Arezzo che si sarebbe dovuta giocare domenica. Le due società si sono accordate per anticipare la sfida alle ore 15 di sabato che prenderà piede allo stadio "Bernicchi" di Città di Castello.

Intanto, come annunciato in un post sui profili social, dal mercato è stato ufficializzato un nuovo innesto per la squadra di mister Pierotti. Si tratta del difensore Lorenzo Giacometti, prelevato dal Gubbio. Questa la nota della società: "Il ds Sante Podrini si è aggiudicato le prestazioni di Lorenzo Giacometti. Lorenzo, difensore classe 2003 è stato prelevato dal Gubbio dopo che per fine prestito era tornato dalla Vastogirardi (serie D girone F) alla società eugubina. Giacometti è già a disposizione del tecnico Luca Pierotti e sarà disponibile fin dalla ripresa del campionato prevista, quando il Trestina affronterà al Bernicchi di Città di Castello alle ore 15 l'Arezzo. Al neoacquisto bianconero il benvenuto da parte della società, tifosi, staff e compagni di squadra".